Dolore nel Salernitano, a Bellizzi, per Vittorio Mercadante scomparso ad appena 23 anni Lutto a Bellizzi, morto Vittorio Mercadante. Calciatore dilettante con tanta voglia di vivere stroncato da un malore che l’ha colpito nei giorni scorsi. Ha lottato nell’Ospedale di Salerno dove era ricoverato ma alla fine il suo cuore ha cessato di battere.

A ricordarlo la sua squadra: “L’Asd Montecorvino Rovella Calcio profondamente sconvolta si trova costretta a comunicare che è scomparso il calciatore Vittorio Mercadante. Ragazzo straordinario, disponibile in campo e fuori. La società, ancora sotto shock, nelle figure dei Presidenti Angelo Cavallo, Mario Manzo e Stefano Delli Bovi, esprime il proprio cordoglio alla famiglia del giovane Vittorio. Sarai sempre in campo con noi: Ciao Vittorio”.

C’è anche un messaggio del sindaco Volpe: “Ti avvolge tanta tristrezza e amarezza. No. Non si può volare via a soli 23 anni. La tua giovane età non ti ha privato di farti volere bene ed apprezzare per la tua immensa disponibilità. Un abbraccio forte ai suoi cari, ai suoi fratelli, alla Mamma e al Papà. La nostra comunità si stringe intorno al vostro inconsolabile dolore. Ciao Vittorio. Che la terra ti sia lieve”.