Mauro De Luca di Scuiè il Panino Vesuviano sconfitto dal Coronavirus a 49 anni. Lo ha annunciato la pagina del noto locale di Pomigliano d’Arco, dove De Luca avviò il suo primo e più noto locale investendo poi anche a Ottaviano. “Con estrema rassegnazione dobbiamo comunicarvi che Mauro, l’amico di tutti, il gigante buono, la nostra roccia, ci ha lasciato qualche ora fa causa Covid. Speravamo che grazie alla sua irrefrenabile tenacia, superasse anche questa sfida”.

La pagina di Sciuè continua: “Siamo ancora increduli e sappiamo che sarà difficile girarsi e non trovarlo più alle nostre spalle, pronto a dispensare consigli. Sempre pronto a rimboccarsi le maniche, a correre in cucina, a far assaggiare le novità che la mente aveva appena partorito o a condividere gli ingredienti di un panino. Per tutti noi resterà per sempre Mauro Sciuè, il gigante buono”.