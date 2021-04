Viene utilizzato in diversi fattori tra cui, preparazione ad una esercitazione impegnativa, attività iniziali di un programma per soggetti sedentari, attività di rilassamento, riabilitazione per traumi muscolari, prevenzione di lesioni muscolari.

In merito alla metodologia di applicazione, lo stretching per alcuni precede il riscaldamento speciale e per altri non è consentito utilizzato per coppie, evitando molleggi e paesaggi bruschi ma eseguire lentamente i passaggi da una posizione all’altra ovviamente avendo una SCHEDA precisa e non improvvisando “come in molti fanno”.