Una lite in strada finisce in tragedia con la morte di un 33enne stroncato da un malore. I fatti a Cicciano, nel Nolano, durante la serata di Pasqua. A dare la notizia è l’edizione online de Il Mattino. La vittima è P. L., del posto. Secondo quanto si apprende la tensione sarebbe esplosa per una storia finita da cui l’uomo aveva avuto una figlia che oggi ha 10 anni. Il 33enne avrebbe animatamente discusso con un altro uomo, poi si è accasciato a terra.

Sui fatti indaga la polizia del commissariato di Nola che sta cercando di ricostruire l’accaduto. Durante la lite non ci sono state però violenze, ma solo momenti di nervosismo e parole prima della tragedia. Inutile l’intervento del 118, quando l’ambulanza è giunta sul posto l’uomo era ormai già privo di vita.