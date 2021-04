L’incidente risale a sabato mattina, il giorno prima di Pasqua. Ci sono feriti, per fortuna nessuno grave anche se le persone del posto si sono spaventate molto anche in virtù delle condizioni dei mezzi. I fatti a Ottaviano, in via Ferrovia dello Stato. A scontrarsi una Fiat Grande Punto con a bordo due suore, finita contro una Giulietta con al volante un 25enne di San Giuseppe Vesuviano. L’impatto molto violento, e poteva andare peggio per tutti. Secondo quanto si apprende il ragazzo ha avuto la peggio, ed è finito ospedale a Nola con un trauma cranico. Mentre le due religiose hanno avuto bisogno solo di cure sul posto per qualche ferita e contusioni.

Da chiarire la dinamica del sinistro e capire perché la Grande Punto delle sorelle sia terminata nella corsia opposta così come mostrano le immagini. Sul posto tre pattuglie dei vigili di Ottaviano, il carroattrezzi e il furgone per la rimozione dell’olio sul manto stradale. Traffico naturalmente bloccato visto il sinistro e tante persone a curiosare. Alla fine c’è un giovane che è terminato in ospedale, ma vista la violenza dell’incidente poteva andare decisamente peggio.