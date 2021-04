“Consentire, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, i servizi di ristorazione sia al chiuso che all’aperto. Senza distinzione di trattamento in base agli orari di somministrazione, la proroga del coprifuoco dalle 22 alle 23. Dunque la ripresa delle attivita’ individuali in palestra al chiuso e in piscine all’aperto, gia’ a partire dal 26 aprile”. Sono queste – a quanto si apprende – le ulteriori osservazioni e modifiche alla bozza del decreto-legge. Testo che dovra’ essere varato e che, a seguito delle interlocuzioni con il Governo, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso ai ministri Gelmini e Speranza, nel pomeriggio di oggi.

Il wedding

I governatori chiedono anche “la riapertura del settori wedding e l’avvio anticipato, rispetto a quanto disposto in bozza, dei mercati, l’uniformazione delle date di riapertura degli spettacoli all’aperto e degli eventi sportivi all’aperto”.