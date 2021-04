Finira’ davanti ad un giudice del tribunale di Torre Annunziata il caso di una pensionata che dopo un pignoramento si e’ vista bloccare dalle Poste l’intera pensione. Assegno accreditato sul conto e da mesi non riesce piu’ a prelevare neanche un euro “in violazione di ogni diritto e principio di umanita’” Così come sostenuto nel reclamo dagli avvocati di Noi consumatori Angelo Pisani e Simona Troncone. Loro hanno denunciato la “illegittima condotta di Poste Italiane, sempre piu’ frequente nel sistema bancario”. Chiedendo così lo sblocco del conto corrente sul quale l’anziana percepisce l’assegno pensionistico.

“Qualsiasi tribunale – afferma Pisani – non puo’ che dare ragione alla pensionata. Ma e’ assurdo che per avere la pensione soprattutto in tali periodo di crisi e pandemia si debba entrare anche nel girone infernale della giustizia. Tutto per poter ritirare quanto occorre per sopravvivere e non pignorabile. Non avendo sortito alcun effetti i pianti della signora e i reclami stragiudiziali gli avvocati hanno presentato ricorso contro le Poste Italiane. Chiedono infatti lo sblocco del conto corrente sul quale l’anziana donna percepiva l’assegno pensionistico. Conto che risultera’ bloccato per un anno a cause del pignoramento di un creditore”. Gli avvocati sono pronti ad impugnare il blocco del conto attraverso il ricorso ex articolo 700