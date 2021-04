È morto all’età di 20 anni Vincenzo Pugliano originario di Mugnano, in provincia di Napoli. Pare che il ragazzo fosse affetto da un brutto male. «Non ti dimenticheremo mai», dicono amici e conoscenti. Il giovane è spirato ieri pomeriggio. La notizia si è subito diffusa in città, gettando nello sconforto chi conosceva Vincenzo. Tantissimi i messaggi ieri mattina sui social. «Non si può morire così. Vincenzo, come si fa ad accettare la tua morte. Mi avevi detto che sarebbe passato tutto. Perché? Dai forza alla tua famiglia sono distrutti?, scrive Nunzia.

E poi ancora: “Non si può accettare! Non mi dimenticherò mai di te e di tutte le risate che ci siamo fatti! Riposa in pace», è il commento dell’amico Raffaele. Oggi saranno celebrati i funerali del 20enne, alle ore 10,30, presso la parrocchia San Biagio di Mugnano. Il giovane lascia i genitori e una sorella.