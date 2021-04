Ancora in lutto Sant’Antonio Abate per la morte di suor Giovannina. A darne notizia il sindaco, Ilaria Abagnale. «Un altro triste annuncio per la comunità abatese. Suor Giovannina a 81, non è riuscita a vincere i mali afflitti dall’influenza del Covid-19 nella sua variante inglese. Un animo altruista, suor Giovannina che ha messo al servizio della sua gente e degli ospiti di una struttura in cui ha convissuto per la maggior parte della sua vita. Guida della Congregazione delle Suore Geraldine fino all’avvento di Suor Maria Sparaco, come Madre Generale.

È d’ispirazione per le sue sorelle e per i fedeli che in lei cercavano conforto. È andata via nel giorno comunemente ricordato come il “Lunedì dell’Angelo». Il saperla conciliata con il Regno dei Cieli per il quale era profondamente devota, possa dare conforto alle sue care sorelle, che manterranno vivido il suo ricordo dei suoi insegnamenti fra le preghiere rivolte al Signore. L’Amministrazione comunale esprime il proprio cordoglio ai familiari, a suor Maria Sparaco ed a suor Teresa Colucci. Continueranno a diffondere gioia e speranza nei luoghi in cui ha lasciato la sua bontà e verso i quali provava sincero affetto e senso di appartenenza».