Piano scuole estate 2021: una novità per il mondo scolastico, dopo un anno difficile vissuto con vari stop delle lezioni in presenza a causa della pandemia. A riportare tutti i dettagli in anteprima è Orizzonte Scuola. Il ministero dell’Istruzione ha pubblicato la circolare con il programma delle attività da giugno a settembre. Il piano, da 520 milioni di euro, vedrà diverse risorse coinvolte: i docenti non saranno coinvolti a luglio e agosto.

Nella fase 1, periodo giugno , le Istituzioni scolastiche potranno proporre: