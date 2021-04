Definiti “grassi buoni”, gli omega 3 grassi svolgono azioni antinfiammatorie ed ipotensive; aiutano inoltre a tutelare il nostro organismo da patologie cardiocircolatorie. Questo elemento è assimilabile in maggiori quantità consumando pesce fresco, ma è anche presente in prodotti vegetali come olio e semi di lino, noci e nocciole, verdura a foglia verde.

Proantocianidina Questo nutraceutico ha un’azione positiva per il benessere delle vie urinarie e agisce sul mantenimento della normale funzionalità dell’apparato. Polifenoli e Flavonoidi I polifenoli raggruppano un vasto gruppo di sostanze organiche naturali, come ad esempio i flavonoidi, ovvero pigmenti di origine vegetale. I flavonoidi influiscono positivamente sulla micro- circolazione sanguigna e linfatica, favorendo la protezione dei piccoli vasi venosi; rinforzano il sistema immunitario; sono funzionali alla prevenzione di diverse patologie soprattutto cardiovascolari, infiammatorie e neoplastiche. Isoflavoni Gli Isoflavoni sono sostanze di origine vegetale simili agli estrogeni che possono favorire la regolazione ormonale; svolgono inoltre un’azione protettiva nei confronti di alcune forme tumorali tipicamente femminili, come il tumore al seno.Riducono il tasso ematico di colesterolo e favoriscono una minore incidenza dell’osteoporosi dopo la menopausa. Antocianine Trattasi di pigmenti vegetali idrosolubili presenti nei fiori, nei frutti, nelle foglie o nei fusti di molte piante che assumono colore diverso – rosso, azzurro o violetto – a seconda della reazione dei liquidi cellulari in cui sono disciolti. Svolgono diverse funzioni protettive: antiossidante, antinfiammatoria, antinvecchiamento e anti radicali liberi a favore delle cellule del nostro organismo.