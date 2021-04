La Campania dovrebbe passare da zona rossa a zona arancione alla luce dei dati del monitoraggio settimanale Ministero della Salute-Iss. I dati sono ora in valutazione da parte della cabina di regia. Come sempre saranno valutati dal comitato tecnico scientifico a supporto delle decisioni del ministro della Salute Roberto Speranza che decidera’ le ordinanze.

Puglia, Sardegna (entrata la scorsa settimana nella fascia di rischio piu’ alta) e Valle d’Aosta rimarrebbero rosse. Per la Campania è decisivo il tasso di occupazione delle terapie intensive che si sta abbassando. Mentre invece i contagi non sono diminuiti di molto da 40 giorni fa, quando ci fu il passaggio in Rosso.