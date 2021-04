La Campania sarà Zona Gialla da lunedì. Manca ormai solo l’ufficialità che arriverà nel pomeriggio così come consuetudine del venerdì. Saranno 15 le regioni a rischio medio, e anche la Campania ci è rientrata abbassando l’indice di contagio intorno alle 0.9. Mentre quello della media nazionale supera di poco lo 0.8. Determinante per la Campania gli ospedali a buon regime e lontani dal sold out.

In Arancione per ora dovrebbero restare solo Sicilia, Valle d’Aosta, Calabria e Basilicata. Mentre la Sardegna addirittura in rosso. Per la Campania ed altre 14 regioni ci sarà quindi la possibilità di diverse riaperture: ristoranti, bar, sport e anche cinema e teatri ma chiaramente con distanziamenti.