La Campania come venerdì scorso ha numeri da Zona Arancione, e quindi dovrebbe diventarlo da martedì. L’unica regione che nella settimana dopo Pasqua sarà soggetta ad un passaggio. L’Rt regionale è infatti intorno all’1, dunque di sicuro non più Zona Rossa. Questo vuole dire, inoltre, che dal 7 potranno andare a scuola anche tutte le medie e parte delle superiori. La decisione è comunque attesa per domani.

Alla fine del monitoraggio, dunque, resterebbero in zona rossa Valle d’Aosta, Piemonte, Emilia-Romagna, Friuli, Puglia, Lombardia, Toscana, Marche, Veneto, Calabria e Provincia di Trento. In arancione tutte le altre. i 3, 4 e 5 aprile saranno zona rossa per tutto il territorio nazionale.