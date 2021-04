Un uomo ucciso a colpi di arma da fuoco poco dopo le 17.30 in bar del quartiere Miano, alla periferia Nord di Napoli. Secondo le prime informazioni l’ uomo era all’ interno del locale, in via Vittorio Veneto. Qui hanno fatto irruzione alcuni uomini armati, che hanno sparato, uccidendolo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. La vittima è Salvatore Milano e aveva numerosi precedenti penali per associazione per delinquere di stampo camorristico, ed era un ex affiliato al clan Lorusso, attivo nell’ area Nord di Napoli. I sicari lo hanno raggiunto in un piccolo bar con due entrate in via Vittorio Veneto. La sequenza degli spari e’ stata molto rapida.

Ad avvertire i Carabinieri e’ stato il gestore del bar, ancora sconvolto per la scena avvenuta sotto i suoi occhi. Sul luogo dell’agguato si e’ radunata una folla di curiosi, mentre sono ancora in corso i rilievi dei Carabinieri.