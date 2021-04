Tragedia ieri pomeriggio ad Eboli, nel Salernitano. Qui un 54enne di nazionalità marocchina è investito da un furgone, in località Cioffi, a bordo della sua bici. Immediati i soccorsi dei sanitari del 118: purtroppo per l’uomo non c’era nulla da fare. Indagano i carabinieri, per ricostruire la dinamica e le cause del sinistro.

Il conducente, per cause ancora da accertare, avrebbe tamponato e poi investito l’immigrato mentre svoltava in una traversa, finendo poi in un canale. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Rilievi del sinistro mortale eseguiti dai carabinieri della Stazione di Santa Cecilia