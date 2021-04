Un tragico incidente nella serata di ieri a Napoli, è costato la vita ad una persona, mentre un’altra è rimasta ferita e trasportata in ospedale. La vittima sarebbe un pedone, mentre il ferito era alla guida di un scooter, forse un Rider. Inquirenti al lavoro per stabilire la dinamica dell’incidente accaduto in via Labriola, a Scampia.

La polizia Municipale di Napoli ha infatti effettuato tutti i rilievi del caso, non è escluso un ricorso anche alle telecamere della zona. Sul posto, dopo l’incidente, si è radunata una folla di persone, accorsa subito per prestare aiuto ai due giovani riversi a terra, stesi apparentemente privi di sensi, sul margine della carreggiata. Alcuni hanno filmato la scena con i cellulari. Altri hanno chiamato subito i soccorsi, lamentandosi per i ritardi dell’arrivo dell’ambulanza.