Non ce l’ha fatta Maria Cerbone, la 34enne di Napoli rimasta coinvolta, a metà gennaio, in un incidente stradale avvenuto a Mergellina. La donna era ricoverata al Cardarelli dove è morta nella notte tra venerdì e sabato a seguito a quel sinistro nella zona degli chalet. I fatti nella notte fra il 14 e il 15 gennaio. La vittima era in auto con un 39enne, seduta sul lato passeggero. Il conducente per il controllo dell’auto andandosi a schiantare contro gli chalet.

Il conducente si salvò miracolosamente con poche lesioni, mentre Maria Cerbone fu subito ricoverata al Cardarelli in codice rosso. Le condizioni della donna sembravano essere migliorate nell’ultimo periodo anche se la donna non si era mai realmente ripresa. Infine l’improvviso peggioramento fino al decesso.