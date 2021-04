Non hanno resistito al piacere di una cena a base di carne gli otto avventori sorpresi a tavola in una braceria di Casandrino. La scoperta durante un controllo dei carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania. Tutti sono sanzionati. Il locale, invece, dovra’ rimanere chiuso per 5 giorni.

Naturalmente multato anche il titolare per violazione della normativa anti-Covid. Dunque, dopo la zuppa di cozze del giovedì, caso anche nel Venerdì Santo. Solo che stranamente si è passati alla brace, lontanissima dalla tradizione del Venerdì Santo.