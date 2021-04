“Il quotidiano Repubblica, nelle pagine nazionali, pubblica oggi un servizio sulla card-attestato di vaccinazione Covid-19. La foto a corredo dell’articolo mostra la card della Regione Campania, che da oltre due mesi ha già lanciato l’iniziativa. Ad oggi sono state già consegnate 250mila card ai cittadini campani che hanno avuto la seconda dose di vaccino. La consegna continua”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Sono 1.271.789 le dosi di vaccino somministrate finora in Campania. Di queste, secondo quanto comunica l’Unita’ di crisi regionale, 929.874 sono le prime dosi, mentre 348.567 cittadini hanno ricevuto anche il richiamo. Nell’ultima settimana sono state effettuate 189.509 vaccinazioni, con una media di circa 27mila inoculazioni al giorno. In base al rilevamento odierno, risulta vaccinato con entrambe le dosi il 91,4% del personale sanitario, il 78,2% degli over 80 deambulanti e il 28,9% di quelli non deambulanti. Ha ricevuto il richiamo anche l’85,5% degli ospiti delle Rsa, il 14,2% dei fragili, il 3,1% del personale scolastico e il 4,4% degli agenti delle forze dell’ordine. La stessa percentuale si registra anche per la fascia d’eta’ compresa tra 70 e 79 anni.