Domenica da dimenticare. Il Covid ha infatti ucciso sei persone negli ospedali irpini. Nel Covid Hospital dell’azienda Moscati sono deceduti una donna di 59 anni di Avellino, ricoverata dal 17 marzo e in terapia intensiva dal 24; una paziente di 64 anni di Roccabascerana (Avellino), ricoverata dal 15 marzo e in terapia intensiva dal 22; un paziente di 91 anni di Taurasi (Avellino), ricoverato dal 4 aprile in terapia subintensiva.

Al Moscati

Sempre al Moscati, nell’Unità operativa Covid di Malattie Infettive, è spirato un 74enne di Avellino, ricoverato dal 4 aprile e una paziente di 79 anni di Atripalda (Avellino), ricoverata dal 26 marzo e in terapia intensiva dal 2 aprile. Al Frangipane è morta una 66enne, ricoverata in terapia intensiva.