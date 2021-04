Filippo Di Maso di Afragola muore a soli 19 anni a causa del Covid-19. Si tratta di una delle vittime del virus più giovani in Campania, sicuramente del Napoletano dove mai si era verificato un decesso di un ragazzo di nemmeno vent’anni. Filippo era risultato positivo qualche settimana fa. Le sue condizioni sono peggiorate nei giorni scorsi fino a rendere necessario il ricovero. Purtroppo però per lui non c’è stato nulla da fare ed è morto nella giornata di oggi.

Sono decine intanto i post di cordoglio sui social. “Hai lottato fino all’ultimo, hai tenuto i denti ben stretti anche se soffrivi e alla fine non ce l’hai fatta più. Mi hai distrutta, ti sei portato via il mio cuore. Adesso quello che ti chiedo è di dare tanta forza alla tua mamma e al tuo papà e a tua sorella che adesso ne hanno bisogno. A soli 19 anni non doveva andare così. Buon viaggio, amore mio”, scrive la cugina del giovane.