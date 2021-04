Ecco i contagi Comune per Comune in tutta la Campania. Si tratta solo dei nuovi positivi comunicati oggi tre aprile, dunque non è il totale dei positivi attivi per città. Sono comunicati anche i tamponi effettuati, in tal modo è possibile verificare il tasso di positività per ogni territorio. Eventuali città mancanti nell’elenco non hanno segnato alcun positivo nella giornata odierna.

Comune,Provincia,Positivi_del_Giorno,Tamponi_del_Giorno Acerno,Salerno,6,29 Acerra,Napoli,35,278 Afragola,Napoli,39,292 Agerola,Napoli,38,144 Agropoli,Salerno,4,86 Aiello del Sabato,Avellino,2,12 Airola,Benevento,5,17 Albanella,Salerno,5,42 Alife,Caserta,2,16 Altavilla Irpina,Avellino,5,19 Altavilla Silentina,Salerno,1,17 Amorosi,Benevento,1,5 Anacapri,Napoli,1,5 Angri,Salerno,12,132 Apice,Benevento,4,19 Ariano Irpino,Avellino,6,82 Arzano,Napoli,42,146 Ascea,Salerno,1,12 Atena Lucana,Salerno,3,11 Atripalda,Avellino,1,23 Avella,Avellino,1,23 Avellino,Avellino,7,236 Aversa,Caserta,21,145 Bacoli,Napoli,13,85 Baiano,Avellino,2,9 Barano d’Ischia,Napoli,1,6 Baronissi,Salerno,12,76 Battipaglia,Salerno,16,205 Bellizzi,Salerno,7,59 Bellona,Caserta,1,7 Benevento,Benevento,20,230 Bonito,Avellino,3,8 Boscoreale,Napoli,13,84 Boscotrecase,Napoli,1,11 Brusciano,Napoli,6,43 Buonabitacolo,Salerno,1,4 Buonalbergo,Benevento,1,4 Caivano,Napoli,14,168 Calitri,Avellino,1,7 Calvizzano,Napoli,6,42 Camerota,Salerno,1,8 Campagna,Salerno,2,35 Capaccio Paestum,Salerno,12,122 Capodrise,Caserta,7,46 Capriglia Irpina,Avellino,1,7 Capua,Caserta,3,35 Carbonara di Nola,Napoli,1,5 Cardito,Napoli,15,78 Carinaro,Caserta,5,18 Casagiove,Caserta,13,47 Casal di Principe,Caserta,19,78 Casalnuovo di Napoli,Napoli,21,153 Casaluce,Caserta,6,27 Casamarciano,Napoli,5,21 Casandrino,Napoli,7,70 Casapesenna,Caserta,2,19 Casapulla,Caserta,2,22 Casavatore,Napoli,9,71 Caserta,Caserta,18,342 Casoria,Napoli,38,259 Castel di Sasso,Caserta,1,4 Castel Morrone,Caserta,1,22 Castel San Giorgio,Salerno,6,50 Castel Volturno,Caserta,1,41 Castelfranco in Miscano,Benevento,1,3 Castellabate,Salerno,1,14 Castellammare di Stabia,Napoli,19,267 Castelpagano,Benevento,5,26 Castelvenere,Benevento,1,3 Castiglione del Genovesi,Salerno,1,8 Cava de’ Tirreni,Salerno,34,230 Celle di Bulgheria,Salerno,2,3 Cellole,Caserta,6,29 Ceppaloni,Benevento,2,6 Cercola,Napoli,5,50 Cerreto Sannita,Benevento,3,12 Cervino,Caserta,1,10 Cesa,Caserta,3,30 Cesinali,Avellino,1,10 Cicciano,Napoli,2,39 Cimitile,Napoli,3,16 Circello,Benevento,1,8 Colliano,Salerno,2,12 Corbara,Salerno,1,9 Crispano,Napoli,5,31 Curti,Caserta,4,28 Durazzano,Benevento,2,8 Eboli,Salerno,1,90 Ercolano,Napoli,25,172 Faicchio,Benevento,1,7 Fisciano,Salerno,6,82 Flumeri,Avellino,3,6 Fontanarosa,Avellino,1,19 Forino,Avellino,3,17 Forio,Napoli,2,19 Francolise,Caserta,3,21 Frattamaggiore,Napoli,29,111 Frattaminore,Napoli,14,66 Frigento,Avellino,3,14 Frignano,Caserta,8,35 Gesualdo,Avellino,1,13 Giffoni Sei Casali,Salerno,1,10 Giffoni Valle Piana,Salerno,5,56 Gioia Sannitica,Caserta,1,9 Giugliano in Campania,Napoli,39,390 Giungano,Salerno,1,4 Gragnano,Napoli,5,86 Gricignano di Aversa,Caserta,12,51 Grottaminarda,Avellino,15,36 Grottolella,Avellino,2,13 Grumo Nevano,Napoli,9,43 Guardia Sanframondi,Benevento,3,8 Ischia,Napoli,2,20 Lauro,Avellino,2,11 Lettere,Napoli,1,12 Limatola,Benevento,1,7 Lioni,Avellino,2,6 Liveri,Napoli,2,7 Lusciano,Caserta,6,49 Macerata Campania,Caserta,5,28 Maddaloni,Caserta,9,82 Manocalzati,Avellino,2,9 Marano di Napoli,Napoli,31,201 Marcianise,Caserta,16,114 Mariglianella,Napoli,7,31 Marigliano,Napoli,6,58 Marzano Appio,Caserta,3,6 Massa di Somma,Napoli,4,14 Massa Lubrense,Napoli,9,30 Melito di Napoli,Napoli,13,106 Melito Irpino,Avellino,3,13 Mercato San Severino,Salerno,5,87 Meta,Napoli,1,8 Mirabella Eclano,Avellino,5,28 Mondragone,Caserta,7,40 Monte di Procida,Napoli,7,43 Monte San Giacomo,Salerno,3,12 Montecalvo Irpino,Avellino,1,12 Montecorvino Pugliano,Salerno,2,30 Montecorvino Rovella,Salerno,2,57 Monteforte Irpino,Avellino,4,37 Montefusco,Avellino,1,9 Montemarano,Avellino,3,8 Montemiletto,Avellino,3,26 Montesano sulla Marcellana,Salerno,9,44 Montesarchio,Benevento,5,44 Montoro,Avellino,13,130 Morcone,Benevento,1,22 Mugnano di Napoli,Napoli,11,102 Napoli,Napoli,387,3431 Nocera Inferiore,Salerno,5,181 Nocera Superiore,Salerno,4,82 Nola,Napoli,9,109 Oliveto Citra,Salerno,1,12 Orta di Atella,Caserta,27,82 Ottaviano,Napoli,13,99 Padula,Salerno,4,18 Paduli,Benevento,1,17 Pagani,Salerno,27,178 Pago Veiano,Benevento,2,19 Palma Campania,Napoli,2,39 Palomonte,Salerno,2,13 Parete,Caserta,9,67 Pastorano,Caserta,1,5 Paternopoli,Avellino,4,16 Pellezzano,Salerno,2,26 Pertosa,Salerno,1,6 Pesco Sannita,Benevento,1,5 Piano di Sorrento,Napoli,2,18 Pietradefusi,Avellino,2,9 Pietrastornina,Avellino,1,1 Pignataro Maggiore,Caserta,3,18 Poggiomarino,Napoli,19,99 Polla,Salerno,3,21 Pollena Trocchia,Napoli,11,46 Pomigliano d’Arco,Napoli,20,117 Pompei,Napoli,4,64 Pontecagnano Faiano,Salerno,7,90 Pontelandolfo,Benevento,1,12 Portici,Napoli,33,230 Portico di Caserta,Caserta,1,25 Positano,Salerno,1,5 Postiglione,Salerno,1,4 Pozzuoli,Napoli,39,300 Praiano,Salerno,19,51 Prignano Cilento,Salerno,2,4 Quadrelle,Avellino,3,10 Qualiano,Napoli,9,54 Quarto,Napoli,13,114 Quindici,Avellino,1,5 Raviscanina,Caserta,1,2 Recale,Caserta,5,28 Reino,Benevento,3,3 Roccabascerana,Avellino,6,12 Roccadaspide,Salerno,4,44 Roccagloriosa,Salerno,2,3 Roccapiemonte,Salerno,3,27 Roccarainola,Napoli,1,10 Sala Consilina,Salerno,5,58 Salerno,Salerno,25,450 Salvitelle,Salerno,3,3 San Cipriano d’Aversa,Caserta,10,45 San Felice a Cancello,Caserta,4,35 San Gennaro Vesuviano,Napoli,1,35 San Giorgio a Cremano,Napoli,15,127 San Giorgio del Sannio,Benevento,7,24 San Giuseppe Vesuviano,Napoli,17,105 San Leucio del Sannio,Benevento,1,8 San Marcellino,Caserta,6,60 San Marco dei Cavoti,Benevento,4,7 San Marco Evangelista,Caserta,1,15 San Martino Sannita,Benevento,5,7 San Marzano sul Sarno,Salerno,5,40 San Nicola la Strada,Caserta,11,91 San Prisco,Caserta,10,46 San Salvatore Telesino,Benevento,1,8 San Sebastiano al Vesuvio,Napoli,3,38 San Tammaro,Caserta,11,36 San Valentino Torio,Salerno,10,37 Sant’Agnello,Napoli,5,19 Sant’Anastasia,Napoli,16,125 Sant’Angelo a Cupolo,Benevento,3,30 Sant’Angelo d’Alife,Caserta,1,1 Sant’Angelo dei Lombardi,Avellino,1,5 Sant’Antimo,Napoli,14,90 Sant’Antonio Abate,Napoli,1,68 Sant’Arpino,Caserta,12,54 Sant’Egidio del Monte Albino,Salerno,6,50 Santa Lucia di Serino,Avellino,25,44 Santa Maria a Vico,Caserta,3,37 Santa Maria Capua Vetere,Caserta,12,113 Santa Maria la Carità,Napoli,6,25 Santa Marina,Salerno,2,8 Santo Stefano del Sole,Avellino,1,12 Sanza,Salerno,9,19 Sarno,Salerno,18,137 Sassano,Salerno,18,43 Saviano,Napoli,6,58 Scafati,Salerno,19,217 Scampitella,Avellino,1,7 Scisciano,Napoli,2,18 Serino,Avellino,11,82 Sessa Aurunca,Caserta,19,51 Siano,Salerno,4,41 Sirignano,Avellino,1,15 Solofra,Avellino,6,71 Somma Vesuviana,Napoli,11,69 Sorrento,Napoli,2,39 Sparanise,Caserta,7,29 Sperone,Avellino,1,6 Striano,Napoli,4,26 Sturno,Avellino,1,13 Succivo,Caserta,1,13 Teano,Caserta,4,42 Terzigno,Napoli,6,47 Teverola,Caserta,10,52 Torre Annunziata,Napoli,11,138 Torre del Greco,Napoli,14,191 Torrecuso,Benevento,2,7 Torrioni,Avellino,1,1 Tramonti,Salerno,1,3 Trecase,Napoli,3,34 Trentola Ducenta,Caserta,8,69 Vairano Patenora,Caserta,2,21 Valle di Maddaloni,Caserta,3,13 Vallesaccarda,Avellino,2,3 Valva,Salerno,1,10 Vico Equense,Napoli,8,100 Vietri sul Mare,Salerno,4,20 Villa di Briano,Caserta,2,16 Villa Literno,Caserta,6,43 Villanova del Battista,Avellino,4,21 Villaricca,Napoli,8,84 Visciano,Napoli,4,16 Vitulano,Benevento,2,15 Vitulazio,Caserta,1,11 Volla,Napoli,7,89