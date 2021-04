Dopo i successi riscontrati a Milano nel locale di via della Moscova e in via Leone IV di Roma, il fast food salutista Healthy Color a breve aprirà i battenti anche a Napoli. Un nuovo progetto di imprenditoria alimentare, basata su un genere di ristorazione sana e nel rispetto del corpo e della cromoterapia.

Salute, Ecologia e Sostenibilità gli ingredienti madre di un nuovo ed equilibrato orientamento nella scelta del cibo.

Promotori dell’iniziativa e soci fondatori, il rapper Sfera Ebbasta, il calciatore del Napoli Andrea Petagna. Il forte legame verso la città di Napoli, ha spinto lo stilista argentino Marcelo Burion, che oltre a firmare l’intera collezione delle divise del Calcio Napoli 2021, ha deciso di cimentarsi in questa “azzurra” avventura. Tale progetto nasce dal desiderio del noto imprenditore, di colorare la città partenopea con le sfumature di un’alimentazione salutista.

Due i locali a Napoli di Healthy Color e nelle rispettive zone del Vomero e del Corso Umberto I, nei pressi dell’ Università degli Studi di Napoli Federico II.

Un menu ricco e variegato di Orange Pureed, vellutata di zucca e carota con pomodori secchi, alici e crostini di pane; Green Pureed, vellutata di zucchine, fagiolini, patate, ceci, fagioli di soia,olio di sesamo e crostini di pane. A seguire: opzioni alimentari senza glutine, piatti vegani e vegetariani come: Wrap, Tartare, Salad, Soup, Starter, Pan Cake, Ice Cream , Water e Beer.

Previsto il 20% di sconto alla cassa.

Tutte le sedi hanno un unico design molto colorato e stravagante. Realizzato a mano dagli street artist di Motorefisico, compresi i piatti da portata con un tocco di originalità.

Una frenetica tendenza verso il benessere partendo dalla tavola e proiettata verso le regole del vivere meglio e in salute.