Dopo i successi riscontrati a Milano nel locale di via della Moscova e in via Leone IV di Roma, il fast food salutista Healthy Color breve sbarca anche a Napoli. Un nuovo progetto di imprenditoria alimentare, basata su un genere di ristorazione “alternata” con cibi sani e nel rispetto del proprio corpo.

Un gioco di colori per la gioia di adulti e bambini, nella speranza di un futuro che si tinge di speranza ed allegria.

Salute, Ecologia e Sostenibilità i nuovi ingredienti di un’alimentazione sana ed equilibrata, che sposa l’idea di una nuova ottica di vedere il mondo.

Promotori dell’iniziativa e soci fondatori, il rapper Sfera Ebbasta, il calciatore del Napoli Andrea Petagna ai quali si è aggiunto lo stilista argentino Marcelo Burion, che ha firmato l’intera collezione delle divise del Calcio Napoli 2021.

Due i locali a Napoli di Healthy Color e nelle rispettive zone del Vomero e del Corso Umberto I, nei pressi dell’ Università degli Studi di Napoli Federico II.



Il menu del ristorante: Orange Pureed, vellutata di zucca e carota con pomodori secchi, alici e crostini di pane; Green Pureed, vellutata di zucchine, fagiolini, patate, ceci, fagioli di soia,olio di sesamo e crostini di pane. A seguire: opzioni alimentari senza glutine, piatti vegani e vegetariani. Previsto il 20% di sconto alla cassa.



Un mix di frenesia e benessere che comincia dalla tavola, all’insegna delle regole del vivere meglio e in perfetta forma.