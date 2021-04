Massimiliano Formato è morto di Covid lo scorso 7 aprile. Aveva 51 anni, lasciando una moglie e due figli di 16 e 18 anni. Lavorava come guardia giurata e proprio un suo collega e amico, Christian Magliulo, ha lanciato su GoFundMe una raccolta fondi in aiuto della famiglia. Stanno affrontando, oltre al lutto, anche i problemi di salute della moglie di Massimiliano, derivanti ancora dal virus. “Pensi che è forte, è grande, ce la farà, e invece nel silenzio assordante di tutto e di tutti si aggrava sempre di più fino a morire in pochi giorni”, scrive Christian in ricordo dell’amico.

Poi aggiunge: “Come me 70mila guardie giurate ogni giorno contribuiscono a garantire la sicurezza del nostro amato Paese. In questi periodi ci troverai anche fuori ai triage a misurare la temperatura o semplicemente a far rispettare la fila mentre gli altri si vaccinano, ma noi essenziali per tutti e presenti ovunque non siamo ancora vaccinati”. “Lo Stato? – si chiede – Resta a guardare. Oggi non cambieremo la sorte di 70mila uomini ma di sicuro avremo la possibilità di aiutare questa famiglia con un piccolo gesto e dimostrare a tutti che anche noi siamo una grande famiglia – conclude Christian – che per il bene comune sacrifica la propria vita”.

La raccolta fondi