Tragedia a Casavatore dove un uomo di 36 anni è caduto nel vuoto dal quinto piano dalla palazzina in cui viveva in via Michelangelo. I fatti nel pomeriggio di ieri. Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma quando gli operatori del 118 hanno raggiunto il luogo, il 36enne era già senza vita. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Casavatore e di Casoria che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso.

Il decesso sarebbe da ricondurre ad un suicidio ma non si esclude ancora alcuna pista. Restano da comprendere i motivi che avrebbero spinto il trentaseienne a togliersi la vita. Non c’erano biglietti o messaggi che in tal senso avallerebbero la tesi del suicidio.