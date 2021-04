“Oggi vi scrivo con il cuore in mano. Sono arrivato al limite. Dopo un anno e mezzo di assenza di lavoro, in tutti i sensi, e sentendo a pelle che il 2021 non sarà migliore perché il virus comunque non sarà sconfitto, uso i social per gridare Aiuto. La nostra categoria è stata fortemente colpita da questa pandemia. Tutto il settore è stato, a ragione, duramente colpito ed io non voglio mettermi in una posizione di giudizio, non sta a me”. Comincia così il post di Gaetano Davide, volto del Castello delle Cerimonie e che a causa dello stop al weeding per il Covid, adesso cerca lavoro.

Il direttore di sala aggiunge: “Potrei mettermi come paladino a combattere per tutti e fare come don Chisciotte ma sarebbe un combattere contro i mulini a vento. I ricchi si sono arricchiti di più e i poveri si sono impoveriti di più. Allora parlo per me, è arrivato il momento di passare oltre. Sono alla ricerca di occupazione. Se nel mio ramo sarebbe meglio ma capisco la difficoltà del periodo. Quindi sono disposto a qualsiasi mansione. So che vi chiederete, proprio tu Davide? Sì, perché questo oziare mi ha stancato, ho bisogno di muovermi, di avere contatto, di avere senso nella mia vita. Quindi se mi aiutate sono a completa disposizione”.