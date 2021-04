Durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti del commissariato di Torre Annunziata hanno notato in via Giacomo Matteotti a Boscotrecase un uomo a bordo di un’auto. Alla loro vista, ha accelerato la marcia imboccando la strada contromano per eludere il controllo. Antonio Caruso, 64enne di Boscotrecase con precedenti di polizia, è in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Oltre per resistenza a pubblico ufficiale.

La fuga

Preso dopo l’inseguimento terminato in via Cardinale Prisco dove l’auto, dopo aver impattato contro un altro veicolo, raggiunta dai poliziotti che hanno bloccato il conducente. Qui lo hanno trovato in possesso di una busta con quattro involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di 6 grammi circa.