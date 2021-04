Elevato numero di positivi al Covid e il comune di Cesa, nel Casertano, torna alla zona rossa, praticamente un lockdown. Il sindaco ha sottoscritto una ordinanza sindacale che introduce una serie di limitazioni. La decisione è assunta tenuto conto dei dati espressi dal Piattaforma della Regione Campania Sinfonia. Secondo cui l’incidenza dei nuovi positivi a 7 giorni per 100.000 residenti, nella settimana di riferimento dal 12 al 18 aprile scorsi. A Cesa e’ pari a 507,40 mentre il dato regionale e’ 232,38. Inoltre, la percentuale dei nuovi positivi a 7 giorni, nella settimana di riferimento, è del 24,10 per cento. Mentre il dato medio della Campania e’ del 10,6 per cento.

L’ordinanza, firmata nella tarda serata di ieri, prevede da oggi la chiusura dalle 14 del sabato sino alle ore 5 del lunedi’ dei bar; la chiusura dei circoli sociali e delle sedi di associazioni; la chiusura dei parchi; la chiusura della piazzetta interna e il divieto assoluto di stazionamento e assembramento nelle strade, piazze e spazi pubblici comunali. Questa mattina il sindaco avra’ un incontro con l’Asl per valutare l’eventuale chiusura delle scuole.