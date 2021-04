Rischio cluster di Covid nel delicato reparto di Oncologia pediatrica del Pausillipon di Napoli. Un bambino ricoverato è positivo al tampone dopo un controllo effettuato a seguito della manifestazione di sintomi febbrili. Al successivo screening su operatori e pazienti dello stesso reparto, sono emersi un altro bambino positivo. E anche due casi di operatori sanitari, tutti vaccinati e altri 4 infermieri. Insomma, un piccolo focolaio che per i bambini già provati non lascia tranquilli. Tra i contatti stretti positive anche le due mamme dei due piccoli pazienti. Per tutti il trasferimento presso il centro Covid pediatrico del Policlinico Federico II.

Uno dei due, asintomatico, era inizialmente stato dimesso e inviato a casa ma al successivo sviluppo della febbre è stato trasferito anch’esso presso il centro universitario diretto dal professor Alfredo Guarino. “Dal Santobono ci hanno inviato due bambini oncologici. Adesso abbiamo due bambini ucraini in chemioterapia con Covid. La gestione e complessa e ovviamente la malattia di base è impegnativa. Il Covid non è preoccupante ma complica la gestione clinica“.