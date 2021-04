È Maddalena D’Anna la vittima del tragico incidente avvenuto nella tarda serata di ieri, a Latina, lungo via Epitaffio. In circostanze al vaglio della Polizia Stradale, intervenuta con l’ausilio della Squadra Volante della Questura per la chiusura della strada. La giovane automobilista – 25 anni, originaria di Acerra e operatrice socio sanitaria in una Rsa della provincia di Latina, ha perso il controllo della propria auto, una Lancia Ypsilon. Finendo così contro uno dei pini che costeggiano la carreggiata, nel tratto compreso tra il centro abitato di Latina Scalo e la statale Appia.

Secondo Latina Today l’incidente è avvenuto su un rettilineo, poco prima delle 21 e sicuramente l’asfalto era bagnato a causa delle abbondanti piogge di ieri. Forse una disattenzione prima dell’uscita di strada della vettura guidata dalla 25enne che procedeva da Latina Scalo verso il centro città. Ma saranno ora gli accertamenti condotti dagli agenti della polizia stradale di Latina a cercare di chiarire la dinamica del drammatico incidente.