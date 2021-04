Alcune foto postate sui social hanno tradito un genitore di Capaccio Paestum che in piena pandemia e con in vigore restrizioni rilevanti dovute all’emergenza covid ha ben pensato di festeggiare il compleanno del figlio. Tanto è bastato agli Agenti della Polizia Municipale per risalire all’uomo e sanzionare ben 40 persone tra cui 10 minori.

La festa, avvenuta la scorsa settimana, si sarebbe tenuta nel giardino di un’abitazione di località Santa Venere. Nei guai anche la ditta che aveva allestito l’evento con un gazebo, sedie e tavolini.