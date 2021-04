Sono 95 le persone identificate e 62 i veicoli controllati. Nel corso dell’intero servizio sono state notificate 13 contravvenzioni al codice della strada. Sempre elevata l’attenzione verso la verifica sul rispetto delle norme anti-contagio. 21 persone sono state sanzionate dopo essere state sorprese ad una festa privata per un compleanno, organizzata in un’abitazione residenziale. Diversi membri di nuclei familiari non conviventi si erano assembrati, disattendendo alle vigenti norme preventive, senza utilizzare peraltro alcun dispositivo di protezione individuale.

I carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, supportati dai militari del 10° Reggimento CC Campania, hanno svolto un servizio ad ”alto impatto” nel comune di Torre Annunziata e nei territori limitrofi. A Torre Annunziata, un 44enne è stato arrestato in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Perugia: l’uomo dovrà scontare in carcere una pena di oltre 6 anni per reati in materia di stupefacenti, commessi dal 2007 al 2016.