Tutti parlano di miracolo a Castellammare di Stabia. Felicia Vitiello si è svegliata dal coma per ben due volte. La giovane mamma di 32 anni si è risvegliata lo scorso 12 aprile in ospedale dopo il secondo coma per “intercessione di Padre Pio”. Proprio lei, infatti, ha detto di aver visto Padre Pio mentre era priva di sensi. E poi di avere aperto gli occhi. Ha raccontato tutto in un video su Facebook GUARDA QUI.

“Dopo la salvezza dal primo coma le stimmate, mi risveglio – racconta la giovane mamma sui social – dopo la tac a distanza di qualche altra settimana entro di nuovo in coma vedo la mia anima staccarsi dal mio corpo umano e salire. Padre Pio mi riabbassa nel corpo per la seconda volta e mi dice che il mio compito era di scendere per mandare un messaggio di fede che ero stata prescelta, dovevo tornare dalle mie bambine. Con tanta sofferenza dopo l’odore delle rose mangio e mi alzo, parlo bene, capisco. Sono uscita indenne da tutte le conseguenze del coma. Grazie P. Pio e al nostro Creatore. Viva per intercessione di P.Pio, medici angeli”.