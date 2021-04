Stava attraversando la strada in prossimita’ delle strisce pedonali quando lo hanno investito e ucciso. A perdere la vita a Torre del Greco, un uomo di 83 anni, centrato ieri sera attorno alle 23 da uno scooter condotto da un ragazzo di 21 anni in via Alcide De Gasperi, arteria che collega la parte iniziale della Nazionale al Litoranea.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno identificato il conducente del mezzo, sottoposto tra l’altro ai test per accertare se fosse sotto l’effetto di alcol e droga. Arrivata anche un’ambulanza, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che accertare il decesso dell’anziano.