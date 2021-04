“Ancora una volta i cittadini di Scampia ci hanno segnalato un rogo domenicale nei pressi del campo rom di Scampia. Questi campi vanno smantellati non c’è alternativa per il bene e la salute di tutti. Purtroppo più aumenta la criminalità più sembra che il nostro sistema legislativo cerchi di garantire delinquenti e inquinatori e non le vittime”. CLICCA QUI E GUARDA IL VIDEO.

“Questo è inaccettabile” questo è il commento del consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli allertato dalla cittadinanza esasperata che ha subito allertato i Vigili del Fuoco.