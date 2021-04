A Melizzano disposta la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado dell’Istituto Scolastico “S. D’Acquisto” di via Rimembranza. Lo stop nel comune beneventano è nelle giornate di venerdì 9 e sabato 10 aprile 2021. Lo ha deciso il sindaco Rossano Insogna con una ordinanza firmata nella giornata di ieri. La decisione assunta dopo la comunicazione dell’esito positivo al Covid-19 di un alunno frequentante della scuola primaria a seguito di accertamento diagnostico effettuato con tampone naso-faringeo.

In ottemperanza alle linee guida dell’I.S.S., dunque, è necessario sanificare tutte le aree utilizzate dal bambino e, in via precauzionale, tutti gli ambienti scolastici. Quindi si torna in Dad dopo appena due giorni tra i banchi.