La droga miete vittime in provincia di Avellino. Un 43enne trovato morto in casa. Si sospetta un’overdose. La tragedia durante la notte all’interno di un’abitazione di Calabritto. L’uomo era privo di vita, quando sono arrivati i soccorsi del 118 e i carabinieri della compagnia di Montella.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’immobile è stato sequestrato e la salma traslata all’obitorio del Moscati di Avellino per l’eventuale esame autoptico. Indagini in corso da parte degli uomini dell’Arma per fare piena luce su quanto accaduto.