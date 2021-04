Tragedia questa mattina in via Croce Rossa, al quartiere Capodimonte di Benevento. Un 56enne, Pasquale Giorgione, del capoluogo è caduto dalla bici ed è deceduto.

Allarme scattato intorno alle 11: alcuni passanti hanno visto l’uomo a terra con la bici a margine della carreggiata e hanno subito allertato i soccorsi. Secondo quanto si apprende, la vittima stava percorrendo il tratto in discesa e avrebbe perso il controllo del veicolo cadendo rovinosamente a terra.

Violentissimo l’impatto con l’asfalto e inutile, purtroppo, la corsa verso l’ospedale San Pio. Sul posto gli agenti della Questura: saranno ora i rilievi a chiarire e accertare con precisione quanto accaduto.