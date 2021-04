“Tentato suicidio. Un treno investe una donna italiana a Madonna dell’arco. Dalle immagini delle telecamere sembra chiara la volontà della donna – italiana, 65 anni, pare soffrisse di depressione – di farla finita”. Lo annuncia il presidente dell’Eav, Umberto De Gregorio, che parla quindi del tentato suicidio. La donna infatti è ancora vive ma chiaramente in condizioni disperate. L’investimento è avvenuto proprio nei pressi della fermata di Madonna dell’Arco in un luogo dove era impossibile farsi vedere preventivamente dal macchinista.

De Gregorio aggiunge: “La conferma in un bigliettino ritrovato in tasca della donna in cui chiede perdono. Infinita tristezza per Rosa, la donna, ora in gravi condizioni all’Ospedale del Mare. Solidarietà al nostro macchinista, scosso per la tremenda scena”.