Decathlon ricerca addetti vendita. Lo store ricerca personale da inserire negli store di Casoria (Napoli), Montecorvino Pugliano (Salerno), Mercogliano (Avellino), Benevento, Giugliano (Napoli). Dunque cinque store in Campania hanno bisogno di personale. La pandemia ha reso infatti più importante la voglia di sport per tutti. Con Decathlon sono tante le possibilità anche di comprare attrezzi per allenarsi a casa.

I candidati ai posti di lavoro in Campania da Decathlon devono possedere questi requisiti principali. Praticanti regolari di uno sport; passione per lo sport. Orientamento al raggiungimento degli obiettivi tramite curiosità, intraprendenza e concretezza; capacità di lavorare in team. Per candidarsi collegarsi a questo .