“C’e’ preoccupazione ma ritengo che siamo entrati nella seconda fase del covid, a differenza di un anno fa ci sono i vaccini e poi il Paese stremato, non regge piu'”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a Fabio Fazio a “Che tempo che fa”. “Resta il problema – ha proseguito – che non abbiamo quantitativi di vaccino sufficienti, puoi aprire con un rischio calcolato ma devi avere vaccini sufficienti. Altrimenti corriamo il rischio grande di giocarci l’estate”.

“E poi manca un piano specifico di controllo del territorio delle forze dell’ordine, tutti sono in giro per strada si dovrebbero multare quelli senza mascherina, contrastare gli assembramenti e applicare misure penali. Ci vuole l’impegno di decine di migliaia di donne e uomini delle forze dell’ordine. Penso al ristorante, il problema non e’ quello, si puo’ cenare fino alle 23 secondo me, ma la movida sono le decine di migliaia di giovani che vanno in giro in maniera incontrollata”.