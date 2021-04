“Noi siamo per il massimo rigore, per non giocarci la stagione estiva. Già oggi qualche positivo che troviamo è il risultato di qualche allegria di troppo a Pasqua e Pasquetta. In Campania la mascherina va usata anche quando si dorme”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca oggi a Mondragone (Caserta) dove ha incontrato i sindaci del territorio. “Vi prego – ha aggiunto rivolgendosi ai primi cittadini – di fare un’azione di persuasione di controllo nei territori. Zona gialla, rossa o verde non si controlla più niente. Nell’area vesuviana quando c’era la zona rossa non si faceva alcun controllo”.

“Sono dei delinquenti coloro che tolgono il vaccino alla Regione che ha la densita’ abitativa piu’ alta d’Italia e d’Europa. Non so quale espressione usare, ma (al governo,ndr) sono un muro di gomma e fanno finta di non sentire. Noi continueremo a combattere finche’ non si svegliano. La soluzione alla pandemia e’ nelle vaccinazioni”.