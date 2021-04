“Il dato reale da segnalare è la drammatica carenza di vaccini Pfizer e Moderna, che rappresenta un ostacolo al raggiungimento dell’obiettivo”. E ancora: “Al di là degli schemi nazionali”, c’è “l’accumulo di Astrazeneca non utilizzato per varie indisponibilità. E’ per questo vaccino che si procederà a una utilizzazione anche per categorie economiche”. Così, in una nota, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, replica al comunicato del commissario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo

“Il dato di fondo che complica enormemente l’esecuzione del piano vaccinale è la carenza generale di vaccini. Che cosa impedisce di accelerare le procedure relative a Sputnik, che potrebbe essere il vaccino aggiuntivo da destinare alle categorie economiche?”, ha aggiunto De Luca. E ancora: “Quando sarà sanata la carenza di consegne relative alla Campania per oltre 200mila vaccini? Si dica con chiarezza in che percentuale rispetto alla popolazione sono stati distribuiti alle regioni. Chiariscano la diversa ripartizione dei singoli tipi di vaccino. E si dica entro quanto tempo sarà finalmente ripristinato il criterio ‘un cittadino, un vaccino'”, ha concluso.