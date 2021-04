Per loro, era lui ad aver danneggiato veicoli in sosta nel loro parco condominiale, e quindi lo hanno malmenato. Indagini della Squadra Mobile di Benevento hanno portato a una misura cautelare in carcere con il beneficio dei domiciliari, emessa dal gip sannita. Provvedimento nei confronti di due persone che devono rispondere di lesioni personali aggravate da uso di arma impropria. Un episodio accaduto nel novembre 2020. I due hanno aggredito, in strada, un loro conoscente, colpendolo ripetutamente con una mazza da baseball. Tanto da provocarne il ricovero all’ospedale G. Rummo – San Pio.

Un’azione violenta a scopo punitivo, perche’ la vittima era ritenuta responsabile dei danni ad auto parcheggiate nel rione Iacp Pacevecchia di Benevento. Per il gip, una aggressione per “futili motivi”, con “crudelta’” e con la vittima in condizioni di “minorata difesa”, avendo i due “approfittato delle favorevoli circostanze di tempo, di luogo e di persona”.