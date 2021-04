“L’Asl mi ha dato conferma di due ulteriori decessi per covid nella nostra città. Un uomo di 55 anni ed un uomo di 72 anni che lasciano i loro cari. Mi unisco al dolore delle famiglie”. L’annuncio è del sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Vincenzo Catapano, che aggiunge: ” Da gennaio ad oggi, abbiamo perso una grande opportunità. Quella di mettere in sicurezza, con la somministrazione dei vaccini, in via assolutamente prioritaria, le fasce di popolazione a maggior rischio clinico”.

E ancora: “Stiamo perdendo anche l’opportunità dei benefici derivanti dall’applicazione della zona rossa, per gli scarsi ed inadeguati controlli su scala regionale. Ciò detto, per quanto in mio potere di sindaco, sto per adottare, senza timore alcuno, nuovi provvedimenti che vi comunicherò a breve, indispensabili a tutelare la vita degli abitanti di San Giuseppe Vesuviano”.