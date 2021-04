Per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri nelle strutture dell’Asl Napoli 1, al Covid Center dell’Ospedale del Mare ci sono 12 pazienti in terapia intensiva su 16 posti letto. Meno due rispetto a domenica mentre la subintensiva all’ex Day Surgery è piena così come sono esauriti i39 posti di degenza ordinaria. Al Covid Center del Loreto Mare 43 pazienti in degenza ordinaria su 50 posti, dato invariato, mentre è esaurita la subintensiva. Al San Giovanni Bosco in degenza ci sono 36 persone su 40 posti (+1) mentre è piena la subintensiva.

Per le degenze specialistiche, ci sono quattro pazienti in Ortopedia, con un incremento di uno rispetto al giorno precedente. Uno in Ginecologia e nessuno al Nido; sette in Chirurgia su 15 posti disponibili (+1); otto in Cardiologia, esaurita. Uno su quattro posti in Unità di terapia intensiva cardiologica (-1). Una situazione che desta notevole preoccupazione, proprio alla luce della pressione sulle strutture ospedaliere.