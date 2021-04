Un altro decesso per Covid-19 anche nella vicina Striano, dove il sindaco Antonio Del Giudice ha espresso le condoglianze dell’amministrazione comunale alla famiglia di quella che è la ventunesima vittima cittadina da inizio pandemia. A Striano domani, nel frattempo, riparte la didattica in presenza per gli alunni della scuola materna, della scuola elementare e della prima media dopo la decisione del primo cittadino di rinviare di qualche giorno il rientro in aula.

Striano, in tal senso, paga ancora un focolaio esploso un mese fa. Tuttavia ieri l’Unità di Crisi ha comunicato una nuova crescita dei contagi dopo un periodo in cui i numeri erano scesi di molto. In città torna quindi il timore e si teme per un nuovo cluster. L’apertura delle scuole, in tal senso, non tranquillizza una parte dei cittadini.