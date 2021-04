Regioni in pressing sul governo per le riaperture: «Sì ai ristoranti all’aperto a cena». Ma non solo, perché la bozza presentata dalla conferenza delle Regioni chiede anche un cambio di parametri per i colori. Vogliono infatti l’ingresso del numero dei vaccinati tra i parametri. «Io credo che sia sicuramente lecito aspettarsi delle riapertura per maggio ma verificheremo i dati giorno per giorno come è giusto». Lo ha detto a Porta a Porta il ministro della Salute Roberto Speranza. «L’ipotesi di lavorare in modo particolare sull’aperto personalmente mi convince molto. Poi dovremo naturalmente confrontarci, ma tutti i dati indicano – ha affermato – che all’aperto c’è una minore possibilità di contagio. Quindi credo che la stagione che sta arrivando potrà aiutarci a recuperare alcune attività all’aperto».

Riaprire in sicurezza ristoranti a pranzo e a cena sfruttando gli spazi all’aperto. È questa l’ipotesi contenuta nella bozza delle linee guida sulle riaperture. Le Regioni – a quanto si apprende – la sottoporranno giovedì al Governo alla Conferenza Stato-Regioni e che confermano le misure di protezione già in atto. Secondo il documento – che aggiorna le linee allegate al Dpcm di marzo – tali indicazioni dovranno essere compatibili col miglioramento dei dati, anche alla luce di una revisione dei parametri di valutazione. Parallelamente, si prevede anche una regolazione della ripartenza di palestre, cinema, teatri e musei.